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Трое россиян отправились в сплав по Ладожскому озеру и пропали

Сотрудники МЧС занимаются поиском троих пропавших туристов-байдарочников в Карелии

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Российские туристы отправились в сплав по озеру в Республике Карелия и пропали. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на администрацию Сортавальского поселения.

Сообщается, что трое мужчин приехали из Москвы в Лахденпохский район, чтобы пройти на байдарках по Ладожскому озеру. Однако 3 мая в 13:30 они перестали выходить на связь.

В настоящее время сотрудники МЧС вместе с активистами и волонтерами занимаются поисками пропавших отдыхающих. На берегу им удалось найти байдарку с вещами, однако самих туристов до сих пор не обнаружили.

В администрации Сортавальского поселения напомнили, что навигация по озеру еще не открыта. «Сильные ветра и нестабильные погодные условия для выхода в открытую Ладогу очень опасны», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что абхазские спасатели нашли тело россиянина, который пропал в горах. Тело мужчины обнаружили 16 апреля в ущелье реки Гагрипш, на высоте около 900 метров над уровнем моря. Отмечается, что турист мог умереть от переохлаждения.

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Валентина Процкова
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