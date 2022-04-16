Пропавшего в горах Абхазии россиянина нашли мертвым

МЧС Абхазии сообщило о найденном в горах теле пропавшего на днях россиянина

Абхазские спасатели нашли в горах тело россиянина, который пропал несколько дней назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

Речь идет о российском туристе из Нижнего Новгорода Андрее Сазонове, 1970 года рождения, который отправился на отдых в Абхазию и пропал в горах. Его поиски велись в районе горного массива Мамзышха.

Тело мужчины обнаружили в субботу, 16 апреля, ущелье реки Гагрипш, на высоте около 900 метров над уровнем моря. Его разыскивали в течение пяти суток. По предварительной версии, турист мог умереть от переохлаждения.