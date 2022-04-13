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Россиянин отправился на отдых в Абхазию и пропал

В горах Абхазии спасатели вторые сутки ищут российского туриста из Нижнего Новгорода

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Спасатели вторые сутки ищут российского туриста из Нижнего Новгорода, который отправился на отдых в Абхазию и пропал в горах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

Так, поисково-спасательный отряд выехал в горы вечером 11 апреля после поступления сигнала. Поиски Андрея Сазонова 1970 года рождения ведутся в районе горного массива Мамзышха.

«С утра 12 апреля к поискам присоединилось еще десять человек», — добавили в МЧС. В настоящий момент местоположение россиянина неизвестно, поисковые работы продолжаются.

Ранее в марте сноубордист пропал на высоте 4700 метров на Эльбрусе. Путешественник перестал выходить на связь с 12 часов дня по московскому времени в понедельник, 21 марта. Предположительно, он пропал в районе скал Пастухова.

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Мария Гейн
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