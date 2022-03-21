Сноубордист пропал на высоте 4,7 тысячи метров на Эльбрусе

В МЧС сообщили, что спасатели выдвинулись на поиски пропавшего на Эльбрусе сноубордиста

Спасатели выдвинулись на поиски сноубордиста, пропавшего на высоте 4,7 тысячи метров на Эльбрусе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, путешественник перестал выходить на связь с 12 часов дня по московскому времени в понедельник, 21 марта. Предположительно, сноубордист пропал в районе скал Пастухова.

В поисково-спасательных работах приняли участие шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее в марте группа российских туристов попала под снежную лавину в горах Бурятии — снежная масса сошла на перевале Пушкина в Окинском районе. В результате происшествия один человек погиб.

