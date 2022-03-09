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Группа туристов попала под лавину в российских горах

МЧС сообщило, что группа туристов попала под лавину в горах Бурятии, один погиб

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Группа российских туристов попала под снежную лавину в горах Бурятии. По предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована.

«Вчера около 21:30 по местному времени (16:30 мск) поступило сообщение о том, что на перевале Пушкина в Окинском районе сошла снежная масса. По информации заявителя, в результате ЧП один турист погиб», — сообщили в МЧС, добавив, что спутниковая связь с заявителем прервалась.

На данный момент неизвестно, сколько человек в составе группы находится в горах. В ведомстве уточники, что поисковые работы будут организованы после уточнения информации о месте происшествия.

Ранее очевидцы сняли на видео момент спасения попавшего под лавину в Сочи российского сноубордиста. Группа туристов отправилась кататься на сноубордах и лыжах на закрытую трассу, и во время спуска с горы на одного из участников сошла лавина. Находившийся рядом мужчина начал откапывать товарища, в первую очередь освободив от снега его лицо и руки.

Марина Совина
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