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16:20, 27 июня 2023Россия

Молния убила жителя Симферополя и попала на видео

В Краснодаре молния ударила в голову 49-летнему мужчине из Симферополя

В Краснодаре молния ударила в голову 49-летнему жителю Симферополя, убила его и попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как россиянин перебегает по парковке, направляясь к автомобилям. В этот момент ему в голову ударяет молния и он падает.

В пресс-службе городского УМВД уточнили, что от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. На данный момент полиция проводит проверку произошедшего.

По их данным, мужчина приехал в краснодарский хутор Ленина из Симферополя. Он планировал закупить овощи и фрукты.

Ранее в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии в дорожного рабочего во время ремонта сооружений на полевой дороге в пяти километрах от деревни Малые Ошворцы попала молния. Его коллега был госпитализирован с ожогами.

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    Никита Абрамов
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