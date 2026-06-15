Начались поиски расстрелявшего российского студента

Во Владикавказе неизвестные убили студента из-за долга в размере 3500 рублей

Во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над местным жителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Преступление произошло 13 июня на территории лесопарковой зоны, прилегающей к улице Кабардинской. Неизвестный выстрелил в пострадавшего, а потом скрылся на автомобиле отечественного производства. Молодого человека спасти не удалось. Стрелка ищут.

Mash Gor сообщает, что пострадавший — 18-летний студент, который встретился с двумя знакомыми в районе Сапицкой будки. Он отдал им долг в размере трех с половиной тысяч рублей, но это не помогло избежать конфликта. По данным источника, злоумышленников было двое, один из них несовершеннолетний.

Ранее в Московской области задержали уголовника-рецидивиста, подозреваемого в покушении на жителя Ступино.