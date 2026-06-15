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Силовые структуры
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12:23, 15 июня 2026Силовые структуры

Россиянин сделал замечание нанятому уголовнику и поплатился

В Ступино Московской области россиянин нанял уголовника и оказался в больнице
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Московской области задержали уголовника-рецидивиста, подозреваемого в покушении на жителя Ступино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, жена россиянина наняла двух мужчин, чтобы те выполнили ряд работ на территории домовладения. Те, вместо того чтобы выполнить обещанное, занялись распитием алкоголя. Веселье было в самом разгаре, когда перед уже пьяными мужчинами появился хозяин дома. Он сделал работникам замечание, после чего один из них, ранее сидевший за кражу, выхватил нож и нанес потерпевшему несколько ударов.

Потерпевшего доставили с больницу, медики оказывают ему помощь.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из Волгоградской области не смог поделить проезд с двумя рыбаками и расстрелял их из ружья.

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