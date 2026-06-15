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Силовые структуры
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11:48, 15 июня 2026Силовые структуры

Рыбаки не поделили проезд с пожилым мужчиной и оказались в больнице

В Волгоградской области 63-летний мужчина расстрелял мешавших ему рыбаков
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница «СУ СК России по Волгоградской области» во Вконтакте

В Волгоградской области суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте 63-летнего россиянина, подозреваемого в покушении на двух мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, обвиняемый и потерпевшие встретились на берегу Волго-Донского канала, где один планировал отдохнуть, а двое других ловили рыбу. Препятствие в виде автомобиля потерпевших на пути стало поводом для спора с использованием оскорбительных выражений, что вскоре вылилось в конфликт. В какой-то момент оказавшийся в меньшинстве турист вспомнил, что в машине у него ружье, достал его и открыл по соперникам огонь.

Так спор о проезде закончился огнестрельными ранениями, вызовом на место скорой помощи и уголовным делом о попытке расправы. Стрелок отправлен в СИЗО, где пробудет как минимум до 10 августа — на время расследования. Оба пострадавших находятся в больнице, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что рыбак из Ростовской области застрелил коллегу из-за места для рыбалки.

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