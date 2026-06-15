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Силовые структуры
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16:09, 15 июня 2026Силовые структуры

Сын оскандалившегося в России экс-адвоката оказался замешан в расправе

Суд Москвы арестовал сына экс-адвоката Пашаева по обвинению в мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Эльман Пашаев с сыном

Эльман Пашаев с сыном. Фото: @pashaev.elman

Тушинский суд Москвы арестовал Эльвина Пашаева — сына экс-адвоката Эльмана Пашаева, оскандалившегося после защиты актера Михаила Ефремова и обмана «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый оказался в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве. Его уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по факту расправы. Другие подробности расследования не раскрываются.

Между тем, Пашаев-старший предстанет перед судом по делу о мошенничестве, жертвой которого стали Блиновская и ее супруг.

По версии следствия, с января по май 2024 года обвиняемый получил от Алексея Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за содействие в освобождении его и супруги от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Защита Пашаева заявила, что он не обманывал Блиновского, а оказал ему услугу.

Также экс-адвоката обвиняют еще в одном мошенничестве. По версии следствия, он пытался обмануть жителя Петрозаводска на 15 миллионов рублей, пообещав ему оказать содействие в поступлении на военную службу по контракту и освобождении от уголовной ответственности за сбыт наркотических средств и легализацию преступных доходов.

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