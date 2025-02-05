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15:21, 5 февраля 2025Силовые структуры

Защита Пашаева прокомментировала его обман мужа «королевы марафонов»

РИА Новости: Пашаев оказал Блиновскому услугу, а не обманывал его
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты детали очной ставки между Пашаевым и мужем «королевы марафонов»
Эльман Пашаев

Эльман Пашаев. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Во 2-м Западном окружном военном суде защита бывшего адвоката Эльмана Пашаева заявила, что он не обманывал мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, а оказал ему услугу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, адвокат Пашаева Николай Казаков сказал, что фактически его подзащитный не обманывал Блиновского. «Где здесь обман? Он оказал услугу... услуга должна быть платная», — отметил он. Адвокат заявил, что даже если бы Пашаев взял какую-то сумму, хотя он отрицает, что он ее брал, это не преступление.

По словам Казакова, его подзащитный лишь разъяснил Блиновскому, что на специальной военной операции (СВО) можно добиться прекращения дела. Кроме того, Пашаев помог ему устроиться в конструкторское бюро, где Алексей собирал беспилотники, для которых сам же закупал комплектующие. Казаков просил освободить Пашаева из СИЗО под домашний арест. Он ссылался на невиновность своего подзащитного и подчеркивал, что в его действиях нет ни обмана, ни злоупотребления. «Ни тем более признаков хищения», — заметил защитник.

По информации РИА Новости, суд отклонил жалобу на продление ареста. Бывший адвокат останется в СИЗО до 15 марта.

Ранее сообщалось, что муж блогера Елены Блиновской Алексей на очной ставке заявил, что отправился на СВО по совету бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

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