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15:08, 5 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты детали очной ставки между Пашаевым и мужем «королевы марафонов»

Алексей Блиновский заявил, что отправился на СВО по совету экс-адвоката Пашаева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
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Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Муж блогера Елены Блиновской Алексей на очной ставке заявил, что отправился на специальную военную операцию (СВО) по совету бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде был оглашен протокол очной ставки между Блиновским и Пашаевым. Из документа следует, что экс-адвокат предложил супругу «королевы марафонов» заключить контракт с Минобороны РФ на прохождение военной службы в зоне СВО, чтобы добиться прекращения уголовного дела и изменения меры пресечения Елене.

Следствие полагает, что в феврале 2024 года Пашаев обманул Блиновского, обещая помочь с освобождением супруги, за что получил не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

Второй западный окружной военный суд признал законным решение о продлении срока ареста экс-адвоката до 15 марта.

Пашаев был арестован весной 2024 года по обвинению в мошенничестве.

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