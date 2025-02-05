Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:56, 5 февраля 2025Силовые структуры

Бывший адвокат Пашаев за деньги пообещал наркоторговцу комфортные условия на СВО

РИА Новости: Пашаев обещал торговцу наркотиками комфортную службу в зоне СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты детали очной ставки между Пашаевым и мужем «королевы марафонов»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жертвой второго эпизода мошенничества, который был вменен бывшему адвокату Эльману Пашаеву, стал наркоторговец, которому он пообещал службу в зоне специальной военной операции (СВО) в комфортных условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде защитник Пашаева Николай Казаков огласил протокол допроса обвиняемого в наркоторговле Захарова. Мужчина утверждает, что в июле 2023 года у него была встреча с экс-адвокатом, на которой Пашаев обещал за денежное вознаграждение помочь с заключением контракта на службу в зоне СВО. Там у Захарова, обещал юрист, будут комфортные и безопасные условия, он получит государственную награду, а его уголовное дело будет прекращено.

Алексей Блиновский на очной ставке заявил, что отправился на СВО по совету Пашаева, чтобы добиться прекращения уголовного дела и изменения меры пресечения супруге Елене.

Следствие полагает, что в феврале 2024 года Пашаев обманул Блиновского, обещая помочь с освобождением супруги, за что получил не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

Второй западный окружной военный суд признал законным решение о продлении срока ареста экс-адвоката до 15 марта.

Пашаев был арестован весной 2024 года по обвинению в мошенничестве. В январе 2025 года стало известно, что против него возбуждено второе дело по аналогичной статье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Идет мощный замес». Российские войска штурмуют окрестности села в Курской области

      Раскрыты детали жизни Бьянки Цензори до замужества с Канье Уэстом

      Перечислены портящие кожу продукты

      Spotify выписали многомиллионный штраф в России

      Минобороны подтвердило масштабный обмен пленными с Украиной

      Одна страна оплатит поставки украинского зерна в Сирию

      USAID помогало Украине получить доступ к российским активам

      Саперов вызвали на проверку похожего на взрывное устройство предмета в Новой Москве

      Мирный житель пострадал из-за падения обломков дрона в столице российского региона

      Фетисов рассказал о начале увлечения Путина хоккеем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше