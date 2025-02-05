Бывший адвокат Пашаев за деньги пообещал наркоторговцу комфортные условия на СВО

РИА Новости: Пашаев обещал торговцу наркотиками комфортную службу в зоне СВО

Жертвой второго эпизода мошенничества, который был вменен бывшему адвокату Эльману Пашаеву, стал наркоторговец, которому он пообещал службу в зоне специальной военной операции (СВО) в комфортных условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде защитник Пашаева Николай Казаков огласил протокол допроса обвиняемого в наркоторговле Захарова. Мужчина утверждает, что в июле 2023 года у него была встреча с экс-адвокатом, на которой Пашаев обещал за денежное вознаграждение помочь с заключением контракта на службу в зоне СВО. Там у Захарова, обещал юрист, будут комфортные и безопасные условия, он получит государственную награду, а его уголовное дело будет прекращено.

Алексей Блиновский на очной ставке заявил, что отправился на СВО по совету Пашаева, чтобы добиться прекращения уголовного дела и изменения меры пресечения супруге Елене.

Следствие полагает, что в феврале 2024 года Пашаев обманул Блиновского, обещая помочь с освобождением супруги, за что получил не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

Второй западный окружной военный суд признал законным решение о продлении срока ареста экс-адвоката до 15 марта.

Пашаев был арестован весной 2024 года по обвинению в мошенничестве. В январе 2025 года стало известно, что против него возбуждено второе дело по аналогичной статье.