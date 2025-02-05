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12:21, 5 февраля 2025Силовые структуры

Обвиняемый в обмане мужа «королевы марафонов» юрист Пашаев остался в СИЗО

Военный суд оставил под стражей экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Второй западный окружной военный суд признал законным решение о продлении срока ареста бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в отношении мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрев апелляционную жалобу, суд решил оставить юриста под стражей в СИЗО.

13 января Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Пашаеву еще на два месяца до 15 марта. На заседании он заявил, что до своего ареста был командиром танка в звании младшего сержанта.

Тогда же стало известно о новом уголовном деле против него, которое было возбуждено в связи с перепродажей дрона. Речь идет о несостоявшейся сделке, в рамках которой Пашаев якобы предлагал нескольким гражданам приобрести дрон стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Потерпевший по новому делу Захаров заявил, что экс-адвокат получил деньги за продажу, но не выполнил своих обязательств. Из-за этого Захаров написал заявление о мошеннических действиях со стороны юриста.

Пашаев был арестован весной 2024 года по обвинению в мошенничестве. Следствие полагает, что в феврале 2024 года он убедил Алексея Блиновского в том, что может помочь с освобождением супруги за крупное денежное вознаграждение. После этого он получил от обманутого мужа не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

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