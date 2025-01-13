Обвиняемому в мошенничестве бывшему адвокату Пашаеву суд снова продлил арест

Суд пролил арест обвиняемому в мошенничестве экс-адвокату Пашаеву на 2 месяца

Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве бывшему адвокату Эльману Пашаеву еще на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Пашаев останется под стражей до 15 марта. На заседании экс-адвокат рассказал, что до ареста был командиром танка в звании младшего сержанта. Кроме того, он заявил, что в 2018 году в Подмосковье суд признал его виновным по статье о самоуправстве и вынес ему незначительное наказание, однако, через три месяца после приговора судимость Пашаева была погашена.

Ранее стало известно, что против фигуранта возбуждено новое уголовное дело.

