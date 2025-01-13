В отношении бывшего адвоката Пашаева возбудили новое уголовное дело

Против бывшего адвоката Пашаева возбудили новое дело о мошенничестве

В отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обманувшего мужа королевы марафонов Елены Блиновской Алексея, возбудили новое дело о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, которые объявил судья Московского гарнизонного военного суда, где решается вопрос о продлении меры пресечения Пашаеву.

По данным агентства, судья сказал, что дело в отношении бывшего адвоката возбуждено, и Пашаев является подозреваемым. По делу проходит потерпевший, по фамилии Захаров. Он не смогу явиться на судебное заседание.

По информации ТАСС, защита экс-адвоката сообщила, что он не признает вину ни по одному эпизоду. Заседание проходит в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что следствие обратилось в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством о продлении ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву 10 января.