Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:43, 10 января 2025Силовые структуры

Обманувшему мужа королевы марафонов Эльману Пашаеву захотели продлить арест

Следствие хочет продлить арест обвиняемому в мошенничестве Эльману Пашаеву
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Следствие обратилось в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством о продлении ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве в отношении мужа королевы марафонов Елены Блиновской. Об этом в пятницу, 10 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По информации суда, рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей Пашаева до весны назначено на 13 января. Дело в отношении Пашаева рассматривается по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что в феврале 2024 года Пашаев убедил мужа Елены Блиновской Алексея, что может освободить его супругу за крупное денежное вознаграждение. После этого Алексей Блиновский передал экс-адвокату не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

Пашаев свою вину отрицает, а свое дело называет заказным. Он заявлял, что его невиновность подтверждают пожертвования личных сбережений для нужд Российской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подросток с ножами и горючей жидкостью ворвался в курскую школу. Перед этим он оставил послание в учебном чате

      Раскрыта правда о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

      Российским прокурорам поручили максимально погрузиться в новую цифровую эпоху

      Силовики задержали подозреваемых в похищении двух россиян

      В «Ростехе» рассказали о заставляющем помалкивать «стальном кулаке»

      В МИД Украины отреагировали на решение Трампа встретиться с Путиным

      Продюсер известного кулинарного шоу на Первом канале объяснил его закрытие

      В 2024 году Германию накрыло волной банкротств

      Россиянка матом отреагировала на плакат с невернувшимся бойцом СВО и попала на видео

      НАТО направит два корабля для патрулирования Балтийского моря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше