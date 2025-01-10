Обманувшему мужа королевы марафонов Эльману Пашаеву захотели продлить арест

Следствие хочет продлить арест обвиняемому в мошенничестве Эльману Пашаеву

Следствие обратилось в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством о продлении ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве в отношении мужа королевы марафонов Елены Блиновской. Об этом в пятницу, 10 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По информации суда, рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей Пашаева до весны назначено на 13 января. Дело в отношении Пашаева рассматривается по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что в феврале 2024 года Пашаев убедил мужа Елены Блиновской Алексея, что может освободить его супругу за крупное денежное вознаграждение. После этого Алексей Блиновский передал экс-адвокату не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

Пашаев свою вину отрицает, а свое дело называет заказным. Он заявлял, что его невиновность подтверждают пожертвования личных сбережений для нужд Российской армии.

