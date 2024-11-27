Бывший адвокат Пашаев заявил о невиновности по делу о мошенничестве

Бывший адвокат Эльман Пашаев не признает свою вину по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова обвиняемого, произнесенные во 2-м Западном окружном военном суде.
По словам Пашаева, возбужденное в отношении него уголовное дело – заказное, а его невиновность подтверждают пожертвования личных сбережений для нужд Российской армии.
О задержании экс-адвоката стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом получил от блогерши Елены Блиновской и ее мужа 45 миллионов рублей, пообещав супругам прекратить уголовное преследование в отношении них.
Пашаева также подозревают в ряде афер в зоне специальной военной операции. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».