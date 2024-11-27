Продление ареста бывшему адвокату Пашаеву признали законным

Суд признал законным продление ареста экс-адвокату Пашаеву по делу об афере

Бывший адвокат Пашаев заявил о невиновности по делу о мошенничестве

Начало событий в новости Бывший адвокат Пашаев заявил о невиновности по делу о мошенничестве

2-й Западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве, жертвами которого стали «королева марафонов» Елена Блиновская и ее супруг Алексей. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем самым была отклонена апелляционная жалоба Пашаева на решение нижестоящей инстанции. Он просил поместить его под домашний арест, обещая не скрываться. Его защитник указал на наличие положительных характеристик и наград, посильную помощь специальной военной операции (СВО), куда при содействии Пашаева было передано свыше 500 дронов и 20 мотоциклов. Также адвокат напомнил о ранении, полученном Пашаевым во время боевых действий в зоне СВО, и выразил готовность представить свидетелей его ранения на передовой.

Сам Пашаев назвал дело заказным и основанным исключительно на показаниях Блиновского. Экс-адвокат утверждает, что не брал никаких денег от потерпевших.

Московский гарнизонный военный суд продлил срок содержания Пашаева под стражей до 15 января.

О задержании экс-адвоката стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом получил от Блиновских 45 миллионов рублей, пообещав прекратить уголовное преследование по их делу.

Пашаева также подозревают в ряде афер в зоне специальной военной операции. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская Тишина».