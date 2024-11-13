Обвиняемому в мошенничестве российскому экс-адвокату Эльману Пашаеву продлили арест

Экс-адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест

Суд продлил арест экс-адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство военного следствия и продлил арест Пашаеву до 15 января.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что в деле экс-адвоката могут появиться и другие эпизоды мошенничества. Следствие продолжается.

О задержании экс-адвоката стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом выманил 45 миллионов рублей у известной блогерши Елены Блиновской и ее мужа. Пашаева также подозревают в ряде афер в зоне конфликта между Россией и Украиной. Подробнее о Пашаеве «Лента.ру» рассказала в своем материале.