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19:43, 13 ноября 2024Силовые структуры

Обвиняемому в мошенничестве российскому экс-адвокату Эльману Пашаеву продлили арест

Экс-адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Суд продлил арест экс-адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство военного следствия и продлил арест Пашаеву до 15 января.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что в деле экс-адвоката могут появиться и другие эпизоды мошенничества. Следствие продолжается.

О задержании экс-адвоката стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом выманил 45 миллионов рублей у известной блогерши Елены Блиновской и ее мужа. Пашаева также подозревают в ряде афер в зоне конфликта между Россией и Украиной. Подробнее о Пашаеве «Лента.ру» рассказала в своем материале.

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