Стало известно о проверке Пашаева на причастность к другим эпизодам мошенничества

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, в деле экс-адвоката могут появиться и другие эпизоды мошенничества. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что Пашаев отказался сотрудничать со следствием.
О задержании экс-адвоката стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом выманил 45 миллионов рублей у блогерши Елены Блиновской и ее мужа. Пашаева также подозревают в целом ряде афер в зоне конфликта между Россией и Украиной. Подробнее о Пашаеве «Лента.ру» рассказала в своем материале.