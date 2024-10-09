Стало известно о проверке Пашаева на причастность к другим эпизодам мошенничества

СК проверяет Пашаева на причастность к другим эпизодам мошенничества

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в деле экс-адвоката могут появиться и другие эпизоды мошенничества. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что Пашаев отказался сотрудничать со следствием.

О задержании экс-адвоката стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом выманил 45 миллионов рублей у блогерши Елены Блиновской и ее мужа. Пашаева также подозревают в целом ряде афер в зоне конфликта между Россией и Украиной. Подробнее о Пашаеве «Лента.ру» рассказала в своем материале.