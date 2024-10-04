Бывший адвокат Пашаев отказался от сотрудничества со следствием

Экс-адвокат Пашаев, обвиняемый в аферах, отказался сотрудничать со следствием

Начало событий в новости Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Бывший адвокат Эльман Пашаев, обвиняемый в мошенничестве, отказался сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

По делу допрошены три свидетеля, идет сбор доказательств причастности Пашаева к аферам.

Ранее 4 октября стало известно, что следователи предъявили ему обвинение в особо крупном мошенничестве.

Второй западный окружной военный суд отклонил апелляцию экс-адвоката на арест, он остается в СИЗО до 15 ноября.

О задержании экс-адвоката стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом выманил 45 миллионов рублей у известной блогерши Елены Блиновской и ее мужа. Пашаева также подозревают в целом ряде афер в зоне конфликта между Россией и Украиной. Подробнее о Пашаеве «Лента.ру» рассказала в своем материале.