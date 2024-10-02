Суд отклонил апелляцию экс-адвоката Пашаева на арест и оставил его в СИЗО

Суд отклонил апелляцию бывшего адвоката Пашаева на арест

Второй западный окружной военный суд отклонил апелляцию бывшего адвоката Эльмана Пашаева на арест, он остается в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пашаев пробудет под стражей до 15 ноября. По информации канала, экс-адвокат чувствует себя хорошо, занимается спортом. На заседании, где рассматривалась апелляция на арест, Пашаев участвовал по видеоконференцсвязи.

О задержании экс-адвоката стало известно 17 сентября. Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей.

Сообщалось, что дело в отношении Пашаева возбудили по заявлению мужа блогера Елены Блиновской Алексея, его признали потерпевшим. Он передал более 45 миллионов рублей экс-адвокату, который обещал освободить из СИЗО его жену и замять уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.