Трамп рассказал об ущербе США из-за иностранного вмешательства в выборы

Трамп заявил, что из-за иностранного вмешательства в выборы США понесли огромный ущерб

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме.

«Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж», — подчеркнул он.

По мнению Трампа, такая ситуация не может продолжаться. Он призвал американцев сплотиться для решения этого вопроса вне зависимости от их политических предпочтений.

Трамп начал свое запланированное обращение к нации из Белого дома.