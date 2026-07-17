Россиянам назвали оптимальную долю долларов в сбережениях

Экономист Астафьев: Резко избавляться от сбережений в долларах не стоит

Избавляться от накопленных долларов резко не стоит — они продолжают выполнять роль страховки, предупредил предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. Однако в разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что держать все сбережения в одной валюте рискованно, и грамотная диверсификация заметно снижает риски.

«Я бы не советовал резко распродавать уже накопленную долларовую часть. Доллар способен смягчить последствия девальвации рубля или внешних экономических потрясений. Однако полагаться только на одну валюту рискованно: на курс рубля влияют структурные факторы — от бюджетного дефицита и спроса на импорт до санкционного давления. Ставка на единственный актив может обернуться лишними колебаниями стоимости сбережений», — пояснил экономист.

По его словам, главный ориентир при распределении средств — будущие траты. Если основная часть расходов приходится на Россию, значительная доля подушки логично должна быть в рублях, чтобы снизить курсовой риск. Если в планах есть поездки за рубеж, обучение или лечение за границей, покупка импортной техники либо недвижимости — тогда оправданно держать часть средств в той валюте, которая понадобится для этих целей.

Астафьев рекомендовал сбалансированный подход: 30–50 процентов можно оставить в долларах как защитный актив, а параллельно использовать возможности рублевого рынка. При текущей ключевой ставке в 14,25 процента депозиты и короткие ОФЗ, объяснил он, способны давать доходность, позволяющую не только сохранить покупательную способность, но и частично опережать инфляцию.

В качестве дополнительной диверсификации Астафьев посоветовал присмотреться к юаню или дирхаму. По его словам, у них иная экономическая база, хотя юань относится к частично конвертируемым валютам, и его курс во многом определяется политикой Народного банка Китая. Еще одним элементом защиты может стать золото, традиционно востребованное в периоды нестабильности.

«Задача не в том, чтобы выжать максимум доходности из одной валюты, а в том, чтобы собрать сбалансированный набор инструментов, где каждый актив берет на себя свою часть рисков», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи упал до минимума с октября 2022 года. Как указывают аналитики, главной проблемой остается отсутствие идей для инвестирования и негативный новостной фон, который способствует вере в российский фондовый рынок.

