Индекс Мосбиржи опустился до минимальных с октября 2022 года 2043 пунктов

В начале торгов в четверг, 16 июля, российский фондовый рынок ускорил снижение. Индекс Мосбиржи впервые с октября 2022 года опустился ниже 2050 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2043 пункта. Текущая неделя становится уже 19-й подряд, во время которой индекс снижается, чего не наблюдалось за всю историю Мосбиржи.

Одновременно падает индекс российских гособлигаций RGBI, достигший 111,11 пункта. Это немногим лучше минимума прошлой недели, который стал худшим значением с июня 2025 года.

Эксперты называют основной проблемой российского фондового рынка отсутствие идей для роста и позитивных новостей, за которые можно было бы зацепиться инвесторам. В том числе их напрягает рост геополитической напряженности и замедление смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

На падение облигаций федерального займа повлиял несостоявшийся аукцион Минфина, в рамках которого он не смог 15 июля продать новые выпуски даже с переменным купоном (флоатеры).