Бывшего адвоката Пашаева арестовали по делу о мошенничестве

В Москве суд арестовал на 2 месяца экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве

Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Пашаев пробудет под стражей два месяца.

О задержании экс-адвоката стало известно 17 сентября. Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. Сообщалось, что дело в отношении Пашаева возбудили по заявлению мужа блогера Елены Блиновской Алексея, его признали потерпевшим.

Он передал более 45 миллионов рублей экс-адвокату, который обещал освободить из СИЗО его жену и замять уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.