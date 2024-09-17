Блиновского признали потерпевшим по делу бывшего адвоката Пашаева

Следствие признало Блиновского потерпевшим по делу экс-адвоката Пашаева

Бывшего адвоката Пашаева заподозрили в афере на 45 миллионов рублей

Начало событий в новости Бывшего адвоката Пашаева заподозрили в афере на 45 миллионов рублей

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве, по которому задержан бывший адвокат Эльман Пашаев. Об этом сообщает ТАСС.

Блиновский обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщил, что Пашаев предложил ему решить вопрос об освобождении его супруги Елены от уголовной ответственности. За свою помощь экс-адвокат попросил наличные деньги, указывается в заявлении Блиновского. После проверки по его заявлению было возбуждено уголовное дело.

О статусе потерпевшего следователи намерены официально уведомить Блиновского и его защиту, а затем провести очную ставку с Пашаевым.

Следствие подозревает экс-адвоката в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. Он обманным путем получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

Пашаева задержали военные следователи после возвращения в Москву из зоны специальной военной операции. 18 сентября военный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.