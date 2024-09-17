Брат назвал бывшего адвоката Пашаева хорошим человеком

«Пятый канал»: брат назвал экс-адвоката Пашаева хорошим человеком

Начало событий в новости Блиновского признали потерпевшим по делу бывшего адвоката Пашаева

Бывший адвокат Эльман Пашаев, задержанный по подозрению в особо крупном мошенничестве, «очень хороший человек». Об этом «Пятому каналу» заявил брат юриста.

При этом он признался, что не поддерживает связь с родственником. Ему ничего неизвестно о возбужденном уголовном деле.

Следствие подозревает Пашаева в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. Он обманным путем получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов с Алексея Блиновского, мужа блогера Елены Блиновской.

Пашаева задержали военные следователи после возвращения в Москву из зоны специальной военной операции. 18 сентября военный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Блиновского признали потерпевшим по делу экс-адвоката.