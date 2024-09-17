Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:05, 17 сентября 2024Силовые структуры

Брат назвал бывшего адвоката Пашаева хорошим человеком

«Пятый канал»: брат назвал экс-адвоката Пашаева хорошим человеком
Начало событий в новости Блиновского признали потерпевшим по делу бывшего адвоката Пашаева
Эльман Пашаев

Эльман Пашаев. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Бывший адвокат Эльман Пашаев, задержанный по подозрению в особо крупном мошенничестве, «очень хороший человек». Об этом «Пятому каналу» заявил брат юриста.

При этом он признался, что не поддерживает связь с родственником. Ему ничего неизвестно о возбужденном уголовном деле.

Следствие подозревает Пашаева в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. Он обманным путем получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов с Алексея Блиновского, мужа блогера Елены Блиновской.

Пашаева задержали военные следователи после возвращения в Москву из зоны специальной военной операции. 18 сентября военный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Блиновского признали потерпевшим по делу экс-адвоката.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Суджи попросили Путина и Зеленского скорее открыть гуманитарный коридор. Что сказали об этом в Кремле?

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

      ВСУ пять раз за сутки попытались прорвать границу в Курской области

      Дочь Оззи Осборна призналась в получении наркотиков от врачей в детстве

      Детский омбудсмен раскрыла состояние пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Брат назвал бывшего адвоката Пашаева хорошим человеком

      Гардеробщик пожаловался на агрессивность театралов

      Раскрыты выгодные даты для отдыха в Турции в бархатный сезон

      В России официально поддержали ужесточение языкового экзамена для мигрантов

      Россияне бросились брать ипотеку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше