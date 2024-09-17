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09:16, 17 сентября 2024Силовые структуры

Задержание экс-адвоката Пашаева попало на видео

СКР показал видео задержания экс-адвоката Пашаева

Задержание бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видно, как в темное время суток силовики держат Пашаева за руки и сообщают ему о предъявлении обвинения.

Ранее стало известно, что экс-адвокат обещал освободить семью Блиновских от уголовной ответственности. По данным ведомства, в феврале 2024 года он лично встретился в Москве с Алексеем Блиновским и заявил, что за крупное вознаграждение якобы может замять уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. После этого экс-адвокат получил деньги в особо крупном размере.

Сообщается, что на Пашаева вышли, когда проверяли законность заключения контракта Алексея Блиновского с Минобороны России.

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      Илона Палей
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