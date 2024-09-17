Пашаев обещал за вознаграждение освободить Блиновских от уголовной ответственности

Экс-адвокат Пашаев обещал освободить Блиновских от уголовной ответственности

Бывший адвокат Эльман Пашаев обещал освободить семью Блиновских от уголовной ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, в феврале 2024 года Пашаев лично встретился в Москве с Алексеем Блиновским и заявил, что за крупное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и Елену Блиновскую от ответственности по возбужденному уголовному делу в отношении них. После этого экс-адвокат получил деньги в особо крупном размере.

Пашаева задержали в Москве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Блогера Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Она обвиняется по статьям о неправомерном обороте средств платежей, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. По версии следствия, с 2019 по 2021 годы при пособничестве своего супруга Алексея Блиновского перераспределила доходы на счета подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей и связанных компаний. Таким образом блогер занизила доходы и подала в налоговую заведомо ложные сведения, уклоняясь от уплаты более 906,6 миллиона рублей налогов. Кроме того, Блиновская легализовала более 716 миллионов рублей через ряд финансовых операций, а также неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» подконтрольных организаций для незаконных переводов денег с их счетов.