Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката

Адвокатская палата (АП) республики Северная Осетия — Алания лишила статуса адвоката Эльмана Пашаева, который был защитником актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Решение о прекращении адвокатского статуса принял совет АП, усмотревший дисциплинарный проступок в действиях защитника. Пашаев лишен статуса сроком на один год, уточняет ТАСС.

Президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал это решение наиболее адекватным ситуации, сообщает «Интерфакс».

15 сентября Минюст потребовал наказать Пашаева в связи с его публичными высказываниями по делу артиста. Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин сообщил, что в работе Пашаева были выявлены нарушения нескольких статей Кодекса профессиональной этики. В частности, он нарушил запрет обещаний результата доверителю и принцип «защищая, не обвиняй».

Пашаева обвиняли в незаконной приватизации чужой квартиры в Москве. В 1997 году он, обманув душевнобольную москвичку Елену Кирсанову, прописался в ее квартире. Позже адвокат приватизировал жилье и выселил хозяйку. На протяжении 20 лет семья женщины борется с Пашаевым, чтобы отстоять квартиру.

Его трижды лишали адвокатского статуса, сейчас он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия — Алания. Кроме того, юрист получил условный срок по статье 330 УК РФ («Самоуправство»).

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