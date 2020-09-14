Ефремов окончательно порвал с адвокатом Пашаевым

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова по делу о смертельной аварии на Садовом кольце, заявил, что больше не работает с артистом. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает ТАСС.

Порвать с Пашаевым решил сам Михаил Ефремов. Договор с адвокатом истек после приговора суда. Продолжать работу с защитником, получив восемь лет колонии, артист не захотел.

Ранее сообщалось, что нового адвоката для Ефремова выберет его супруга Софья Кругликова. Не исключено, что представлять интересы актера в апелляционной инстанции будет не один юрист, а целая команда.

Одним из кандидатов в его защитники называли Александра Гофштейна. Юрист защищал авторитетов Вячеслава Иванькова (Япончик) и Захария Калашова (Шакро Молодой).

8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.