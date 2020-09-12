Определен порядок выбора нового адвоката Ефремову

Новый адвокат, который будет представлять интересы актера Михаила Ефремова в апелляционной инстанции в ходе слушания жалобы на приговор, будет определен его супругой. Об этом сообщил ТАСС источник в окружении актера.

По его словам, Ефремов не принимает решений о выборе адвоката, этим занимается его жена Софья Кругликова. Источник указал, что кандидатов много. «Чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников», — пояснил собеседник агентства.

Он не исключил, что артиста в Мосгорсуде будет представлять не один юрист, а целая команда. «Насколько мне известно, Михаила в тюрьме уже посетили некоторые адвокаты», — добавил он.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила, что семья Ефремова продолжает поиски адвоката для актера и, вероятно, назовет имя первого защитника в понедельник, 14 сентября. По ее словам, Ефремова перевели из карантинной камеры в постоянную, где содержатся три человека. Семья артиста еще не успела его навестить, они оформляют разрешения на свидания.

9 сентября в общении с правозащитниками актер Михаил Ефремов рассказал, что его адвокат Эльман Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии, и заявил, что этот адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы при апелляции.

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.