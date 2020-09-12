Пашаев заявил о невозможности своего увольнения Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что его подзащитный не может его уволить, передает РИА Новости.

«Пашаев не подчиненный, чтобы его уволили», — сказал юрист. Он подчеркнул, что его невозможно уволить, от его услуг можно лишь отказаться. По словам Пашаева, его работа с Ефремовым почти закончена, осталось только подать апелляционную жалобу. Уже при ее рассмотрении в суде вышестоящей инстанции актер сможет выбрать себе другого адвоката.

Пашаев добавил, что доволен своей работой по делу Евремова, но недоволен вынесенным приговором.

Ранее Эльман Пашаев, говоря об опасениях в связи с возможной потерей статуса адвоката, заметил, что «в юриспруденции статус неважен», и для ведения гражданских, арбитражных и международных дел адвокатский статус не требуется.

9 сентября в общении с правозащитниками актер Михаил Ефремов рассказал, что Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии, и заявил, что этот адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы при апелляции.

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.