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Пашаев прокомментировал возможное лишение его адвокатского статуса

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, не знает о планах Минюста России прекратить его статус адвоката. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Юрист заявил, что о решении узнал от журналистов и не понимает, с чем это может быть связано.

Ранее сообщалось, что Минюст поручил территориальным управлениям начать процедуру лишения статуса адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин отмечал, что в работе Эльмана Пашаева были выявлены нарушения нескольких статей Кодекса профессиональной этики.

Сам адвокат говорил, что доволен своей работой по делу Ефремова.

8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор. Пашаев уверен, что суд смягчит Ефремову наказание до семи лет колонии.

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.

Предыстория: Минюст предложил прекратить статус адвоката Пашаева
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