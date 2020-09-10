Адвокат Ефремова заявил о бесплатной работе на актера

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, заявил, что работал на актера бесплатно. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает ТАСС.

Он также добавил, что доволен своей работой и уверен, что суд смягчит Ефремову наказание до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, заявил, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции. Актер сказал посетившим его в СИЗО членам ОНК, что не ожидал такого приговора и считает, что защитник «подставил его на эти восемь лет».

Новым адвокатом артиста может стать Александр Гофштейн, защищавший воров в законе Вячеслава Иванькова (Япончик) и Захария Калашова (Шакро Молодой).

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. Защита обжаловала приговор.