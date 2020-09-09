Ефремов решил отказаться от услуг Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, передает ТАСС.

«Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева», — сообщила она, добавив, что актер в присутствии членов ОНК и начальника СИЗО решил отказался от услуг Пашаева.

Как пояснила член ОНК Ева Меркачева, Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».

Ранее стало известно, что Пашаев убеждал актера следовать предложенной им линии защиты. Он гарантировал, что после суда подсудимый останется на свободе или в крайнем случае получит срок в колонии-поселении, откуда сможет быстро освободиться благодаря условно-досрочному освобождению. При этом близкие до сих пор не понимают, откуда появился Эльман Пашаев и как именно он стал защитником актера.

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор.