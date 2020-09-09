Ефремов рассказал о «подставе» от своего адвоката

Актеру Михаилу Ефремову кажется, что адвокат Эльман Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии. Об этом в среду, 9 сентября, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы».

По ее словам, Ефремов был в жутком расположении духа — изучая судебную практику по делам о смертельных ДТП, он рассчитывал на более мягкое наказание. Актер признался правозащитникам, что Пашаев обещал ему, что «будет по-другому».

Ранее сообщалось, что Ефремов получил в СИЗО первую посылку. Ему передали чай, сахар и сигареты. Актер чувствует себя нормально, жалоб от него нет.

8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор.

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.