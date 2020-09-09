Ефремов получил в СИЗО первую посылку и «с удовольствием съел» кашу

Осужденный на восемь лет лишения свободы актер Михаил Ефремов получил в СИЗО первую посылку. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, артисту передали чай, сахар и сигареты. Актер чувствует себя нормально, жалоб от него нет.

Актер, находящийся в СИЗО «Водник», на завтрак «с удовольствием съел» овсяную кашу.

Ранее 9 сентября сообщалось, что у него два приятных соседа по камере, оба Сергеи. Есть телевизор, электрочайник. Врачи измерили актеру давление и сняли электрокардиограмму. Он поговорил с психологом и руководителем следственного изолятора, а также изучил правила внутреннего распорядка.

Ефремов поужинал вареной селедкой с пюре, заявив, что это — нормальное питание. Он спокоен и пообещал прочитать сотрудникам СИЗО пьесу «Пар», написанную его другом и коллегой Иваном Охлобыстиным.

8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы, а после выхода на свободу он не сможет садиться за руль еще три года. Его защита обжаловала приговор.

Авария с участием автомобиля актера произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.