Ефремов после приговора суда отказался от адвоката

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.

По ее словам, Ефремов сам рассказал правозащитнице и ее коллегам, что недоволен работой адвоката и отказался от его услуг после приговора суда.

Это второй отказ актера от помощи Эльмана Пашаева.

Сам адвокат эту информацию назвал глупостью, заявив, что работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.

Ранее сообщалось, что у актера не обнаружили заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в колонии.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Актер также лишен водительских прав на три года. Защита обжаловала приговор.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.