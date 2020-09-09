МВД призвали проверить адвоката Пашаева из-за дела Ефремова

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МВД призвали проверить действия адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом заявил член Общественного совета при столичном управлении МВД Юрий Шаркович в своем видеобращении.

«Вообще это не конец! Необходимо дать уголовно-правовую оценку по признакам фальсификации доказательств и лжесвидетельствования, представленными Эльманом Пашаевым и свидетелями в рамках уголовного процесса. Также вызывает огромный вопрос история со старыми фактами мошенничества, связанная с адвокатом. Я считаю, что впереди у следователей еще очень много работы!» — сказал он.

Ранее 9 сентября стало известно, что Ефремов отказался во второй раз от услуг Пашаева.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, а после выхода на свободу он не сможет садиться за руль еще три года. Его защита обжаловала приговор.

Авария с участием автомобиля актера произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.

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