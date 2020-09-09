Оценены шансы Ефремова выйти на свободу досрочно

Адвокат Леонид Ольшанский оценил шансы актера Михаила Ефремова досрочно выйти на свободу из колонии. Об это он сообщил «Комсомольской правде».

По словам юриста, закон позволяет артисту через четыре года подать прошение на условно-досрочное освобождение, которое, вероятнее всего, будет удовлетворено, так как он является многодетным отцом, народным артистом и обладателем государственных наград.

Но уже через год Ефремов может попросить о переводе в колонию-поселение, в которой более щадящие условия содержания по сравнению с колонией общего режима. Впрочем, он должен отличиться хорошим поведением: соблюдать режим труда, то есть выполнять свою работу, например, шить тапочки; не нарушать режим содержания, то есть вставать по расписанию, отвечать на обращения сотрудников: «да, товарищ начальник»; участвовать в общественной жизни колонии, где актер может проявить свои артистические способности.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, а после выхода на свободу он не сможет садиться за руль еще три года. Его защита обжаловала приговор.

Авария с участием автомобиля актера произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.

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