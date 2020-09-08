Ефремов прочитает сотрудникам СИЗО пьесу Охлобыстина

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов пообещал прочитать сотрудникам СИЗО пьесу «Пар», написанную артистом и сценаристом Иваном Охлобыстиным. Об этом РИА Новости рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, Ефремов уже встретился с начальником СИЗО-5 и «они нашли общий язык». В пьесе «Пар», которую актеру передал Охлобыстин за неделю до аварии, сам Ефремов должен был принимать участие. «Они договорились (с начальником СИЗО — прим. «Ленты.ру»), что Ефремов прочитает для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу "Пар"», — сказала Литвинович.

Она также рассказала, что Михаил Ефремов чувствует себя нормально, «ожидал худшего», врачи взяли у него все необходимые анализы. Вместе с ним в карантинной камере содержатся гражданин России и Белоруссии, которых актер назвал «хорошими людьми».

Накануне Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой по поводу еще не вынесенного на тот момент приговора Ефремову «пощадить его личным указом». Он также называл ситуацию с актером «инсценированным суицидом».

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам тюрьмы. Также после выхода на свободу актер не сможет садиться за руль еще три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита обжаловала приговор.

Авария с участием автомобиля Михаила Ефремова произошла 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров погиб.