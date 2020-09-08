Боец Шлеменко посчитал приговор Ефремову недостаточно жестким

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко посчитал недостаточно жестким приговор, вынесенный актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению спортсмена, артист не получил по заслугам, так как «забрал у человека жизнь и наказан всего восемью годами тюрьмы». Боец считает, что Ефремов должен был получить на 12 лет лишения свободы больше, так как «совершил умышленное преступление».

Шлеменко также выразил уверенность в том, что Ефремов будет условно-досрочно освобожден из тюрьмы. Кроме того, спортсмен пожелал всем людям быть внимательнее на дорогах.

8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.

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