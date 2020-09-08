Валуев раскритиковал защиту Ефремова

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал защиту актера Михаила Ефремова во главе с адвокатом Эльманом Пашаевым. Об этом сообщает Sport24.

По мнению политика, юристы понимали, что груз доказательной базы не позволит смягчить приговор их подзащитному, но все равно взялись за дело. Это решение бывший боксер объяснил желанием заработать или получить известность.

Валуев также отметил, что в обществе присутствовал скепсис, так как многие считали, что Ефремов избежит наказания. Кроме того, он напомнил, что статья, по которой осудили актера, предусматривает возможность условно-досрочного освобождения.

8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров погиб.