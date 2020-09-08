Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом во вторник, 8 сентября, со ссылкой на судью Пресненского суда Москвы Елену Абрамову сообщает ТАСС.

Ефремов признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Минимальное наказание по этой статье составляет 5, максимальное — 12 лет лишения свободы. Пресненский суд Москвы, оглашая приговор по делу Ефремова, указал на его пьяное состояние в момент совершения преступления.

На оглашение приговора в Пресненский суд Москвы актер приехал без вещей: в руках артиста была только папка с документами. Группа поддержки встречала его у здания суда выкриками «Миша не виноват».

Прокурор просил для Ефремова 11 лет лишения свободы. При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявлял, что его подзащитному грозит от шести до восьми лет колонии общего режима. На последнем заседании суда Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

Ефремов получил поддержку Охлобыстина и совет от авторитета

Накануне, 7 сентября, актер Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу еще не вынесенного приговора актеру Михаилу Ефремову. Охлобыстин попросил Путина «пощадить его [Ефремова] личным указом».

А бывший криминальный авторитет, а ныне пенсионер Михаил Орский посоветовал Ефремову, как правильно вести себя на зоне и «отсохнуть» от водки.

По мнению Орского, артиста не посадят в камеру с блатными или придерживающихся воровских понятий. Орский считает, что Ефремов, скорее всего, будет сидеть с «первоходами-ботаниками», однако всегда возможны сюрпризы.

Чтобы избежать их, актеру следует, во-первых, уважать сокамерников и «не кичиться своей известностью и избранностью». Во-вторых, не поддаваться на провокации сотрудников колонии, которым «будет по кайфу с ним забухать».

Я видел, как в лагере алкаши становятся нормальными людьми. В них пробуждаются новые таланты. Не исключаю, что Ефремов начнет что-то мастерить. Михаил Орский Бывший криминальный авторитет

Максимальный срок по аналогичным делам — восемь лет

Россиян сажали по подобным делу актера Михаила Ефремова смертельным ДТП максимально на восемь лет.

В 2019 году за совершение аварий, в которых имеется погибший, были осуждены 848 человек. Из них 720 подсудимых (85 процентов) получили реальный срок с отбыванием наказания в колонии, но никто не получил больше восьми лет.

Подавляющее большинство — 590 человек — были приговорены на сроки от двух до пяти лет. От одного до двух лет получили 102 виновника ДТП, на сроки от пяти до восьми лет осуждены 21 человек. Еще семерым суд назначил наказание меньше года.

125 человек отделались условным сроком, трое — заплатили уголовный штраф. Девять обвиняемых избежали уголовной ответственности: дела против них были прекращены после выплаты судебного штрафа.

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Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

Ефремов сначала покаялся в содеянном, но затем заявил, что не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Во время следствия и суда Ефремов находился под домашним арестом.