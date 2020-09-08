Россиян сажали на восемь лет по подобным делу Ефремова смертельным ДТП

Россиян сажали по подобным делу актера Михаила Ефремова смертельным ДТП максимально на восемь лет. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2019 году за совершение аварий, в которых имеется погибший, были осуждены 848 человек. Из них 720 подсудимых (85 процентов) получили реальный срок с отбыванием наказания в колонии, но никто не получил больше восьми лет. Подавляющее большинство — 590 человек — были приговорены на сроки от двух до пяти лет. От одного до двух лет получили 102 виновника ДТП, на сроки от пяти до восьми лет осуждены 21 человек. Еще семерым суд назначил наказание меньше года.

125 человек отделались условным сроком, трое — заплатили уголовный штраф. Девять обвиняемых избежали уголовной ответственности: дела против них были прекращены после выплаты судебного штрафа.

8 сентября Пресненский суд Москвы огласит приговор по делу о смертельном ДТП, в совершении которого обвиняется Ефремов. Прокурор запросил ему 11 лет лишения свободы. На протяжении судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину в гибели курьера Сергея Захарова, но на последнем заседании он сознался.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в поступке, а затем заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Артист находится под домашним арестом.

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