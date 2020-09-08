Племянница Ефремова засомневалась в честности суда

Племянница актера Михаила Ефремова Ольга Ефремова высказалась в защиту своего дяди и засомневалась в честности суда. Обращение она опубликовала в своем Instagram.

По мнению Ефремовой, нет ни одного вменяемого доказательства вины артиста: видео были смонтированы, а необходимых экспертиз так и не провели. Она также обратила внимание на то, что дело с самого начала приобрело невероятный масштаб. «Какая травля с самого первого дня! А ведь, между прочим, человек еще даже не был обвинен», — отметила она.

Признание вины актером Ефремова объяснила тем, что он устал от давления общественности. «Весь этот "суд" — это бездарный, пошлый спектакль», — написала она, подчеркнув, что расследование было проведено некачественно.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала покаялся в поступке, а затем заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.

Приговор по делу Ефремова будет оглашен 8 сентября. Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актеру грозит от шести до восьми лет колонии общего режима. Гособвинитель запросил для подсудимого 11 лет лишения свободы.