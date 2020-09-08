Доктор Мясников посчитал смерть в ДТП «лучшим исходом» для Ефремова

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, посчитал «лучшим исходом» для Михаила Ефремова смерть в ДТП. Об этом он заявил «Вечерней Москве».

По его мнению, в случае гибели от актера «хоть что-то осталось бы — он сохранил бы часть своего достоинства», а так он своей «постоянной ложью и попытками спрятаться» полностью уничтожил себя. «Ефремов хотел "отмазаться", у него не вышло. Тогда он решил сознаться в надежде получить послабление — вдруг судья зачтет?. Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец!», — сказал врач.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала покаялся в поступке, а затем заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.

Приговор по делу Ефремова будет оглашен 8 сентября. Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актеру грозит от шести до восьми лет колонии общего режима. Гособвинитель запросил для подсудимого 11 лет лишения свободы.